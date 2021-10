Roma, Olimpico in pessime condizioni | Partita a rischio spostamento

In vista dei prossimi impegni cresce la preoccupazione per le condizioni del terreno di gioco dello Stadio Olimpico.

Dopo la sosta per le Nazionali la Roma è pronta a rituffarsi sul Campionato. Domenica sera i giallorossi sono infatti chiamati a una trasferta tutt’altro che scontata sul campo della Juventus. Il match dell’Allianz Stadium sarà utile a José Mourinho per fare il punto sul percorso fin qui svolto dalla squadra. Un percorso cominciato bene che per ora vede la Roma al quarto posto in classifica.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rebus spagnolo | Tripla opzione per gennaio

Dopo la sfida di Torino, i giallorossi affronteranno due delicatissime partite interne nel giro di una settimana. Complice il turno infrasettimanale, infatti, nel giro di 7 giorni saranno di scena all’Olimpico prima il Napoli e poi il Milan. Partite di vertice per le quali Mourinho deve fare i conti con una preoccupazione in più: le condizioni del terreno di gioco. L’allenatore si è lamentato più volte dello stato dell’erba dell’Olimpico e ora la situazione pare essere sempre più a rischio. Tanto che si fa strada l’ipotesi dello spostamento di uno dei prossimi match previsti a Roma.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Belotti ha deciso il suo futuro

Roma, l’Olimpico preoccupa | Un match cambia sede?

A rivelarlo è il giornalista Alessandro Alciato in un tweet. Secondo Alciato la possibilità che la sfida tra Italia e Svizzera, in programma il 12 novembre all’Olimpico, venga disputata a Bergamo è più che concreta. Il match valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali è stato definito dal c.t. Roberto Mancini “la partita dell’anno“, visto che un risultato positivo darebbe sostanzialmente la certezza di qualificarsi agli Azzurri. Le pessime condizioni dell’Olimpico preoccupano però la Federazione, spaventata anche dall’alto numero di impegni ravvicinati che, tra Lazio e Roma, dovranno disputarsi da qui al 12 novembre sul terreno di gioco. Il timore è che le tante partite possano sottoporre il prato a uno “stress” troppo forte per garantire una buona tenuta. D’altra parte era stato lo stesso Mourinho a lanciare l’allarme, definendo l’Olimpico il “peggior campo della Serie A“.