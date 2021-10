Calciomercato Roma, assist Barça | Via libera Pinto

Calciomercato Roma, il “Barca” aiuta Pinto: le ultime sull’intreccio tra i blaugrana e i giallorossi che si può materializzare a gennaio.

Mancano ancora molte settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, ma molti club sono già al lavoro per cominciare ad orientare in un determinato verso i propri affari. Ne sa qualcosa la Roma, con Pinto che mantiene fitti i contatti per l’acquisto di un centrocampista, in grado di rimpolpare la mediana a disposizione di Mou. Sicuramente in cima alla lista dei desideri del gm giallorosso figura Denis Zakaria, il cui contratto con il Borussia Mönchengladbach scade nel 2022, e che potrebbe sbarcare nella Capitale a fronte di un esborso relativamente contenuto, nell’ordine dei 5-6 milioni di euro.

Per l’elvetico ha effettuato alcuni sondaggi esplorativi anche il Barcellona che però, stando a quanto riferito dal “Mundo Depurtivo“, avrebbe cominciato ad attenzionare anche la situazione legata a Kessié, un assalto per il quale chiaramente ridurrebbe le chances di una trattativa per Zakaria. Da capire, però, se i blaugrana effettivamente riusciranno a vincere la concorrenza dei top team europei per l’ivoriano, e se eventualmente entrerà nell’ordine di idee di ingolosire il mediano del Borussia.