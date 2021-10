Calciomercato, firma vicina | Ex Roma subito contro

Il portiere rossonero dovrà operarsi e non potrà essere a disposizione per un po’ di tempo. L’ex Roma è ad un passo.

Il mese di ottobre per la Roma di José Mourinho si concluderà con la sfida casalinga contro il Milan di Stefano Pioli domenica 31. Un tour de force che dopo la sosta per le Nazionali, che ci sarà anche a novembre, vede i giallorossi affrontare ben tre big match (Juventus, Napoli e appunto Milan), sette partite in 21 giorni che prevedono anche le trasferte in Norvegia (contro il Bodo-Glimt in Conference League), Cagliari e Venezia, con quest’ultima che si giocherà il 7 novembre prossimo e chiuderà questo cerchio di partite ravvicinate.

Calciomercato Roma, l’ex va al Milan

A proposito della sfida contro i rossoneri, però, oggi vi abbiamo riportato come non ci fossero buone notizie per la compagine di Stefano Pioli, visto che il portiere Mike Maignan si dovrà operare in artroscopia. Per il sostituto, il Milan come estremo difensore sta pensando, come riportato da ‘calciomercato.it’ ad un ex Roma, ovvero Antonio Mirante. Svincolatosi lo scorso 30 giugno, dopo tre stagioni passate nella capitale, il classe ’83 potrebbe affiancare Tatarusanu in questa stagione, fino a che non tornerà Maignan. Su di lui in queste settimane c’era anche lo Spezia, che però sembrerebbe essere stato ormai sorpassato dal club lombardo. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci la firma di Mirante al Milan.