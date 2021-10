Calciomercato Roma, il preferito di Mourinho | Svolta a destra

Calciomercato Roma, secondo fonti spagnole José Mourinho avrebbe fatto una richiesta specifica per rinforzare la fascia destra di difesa.

Alla ricerca di un elemento in grado di aiutare Karsdorp, José Mourinho avrebbe messo nel mirino un calciatore del Manchester United che ha già assaporato la Serie A. La sua situazione, in casa Red Devils, è complicata: Solskjaer lo vede poco, e lui potrebbe anche decidere di fare ritorno in Italia. Questa volta, però, non con la maglia del Milan. Ma con quella della Roma.

Secondo quanto riportato da fichajes.net, la società giallorossa, già a gennaio, potrebbe puntare su Diogo Dalot, che è un vecchio desiderio dello Special One, che potrebbe utilizzarlo sia a destra che a sinistra nella sua retroguardia. Il portoghese sta giocando poco in Inghilterra, e lo United, così come già successo con il Milan, lo potrebbe cedere in prestito per i prossimi sei mesi. Tiago Pinto ci pensa anche perché secondo la fonte spagnola è il preferito di Mourinho per rinforzare la fascia destra.

Calciomercato Roma

Mourinho, sempre secondo il portale spagnolo, avrebbe chiesto uno sforzo economico alla società giallorossa per cercare di competere al meglio in campionato. La Roma non vuole lasciare nulla al caso. E per farlo cercherà di accontentare il proprio tecnico in tutte le sue richieste. Tiago Pinto sa benissimo che dietro qualcuno serve, eccome, anche perché Reynolds ormai è stato messo da parte dallo Special One.

La carta Dalot quindi, potrebbe essere quella giusta. Un jolly difensivo che potrebbe fare proprio al caso della Roma per la seconda parte di stagione. Il portoghese – che si è detto comunque entusiasta di giocare con Cristiano Ronaldo – potrebbe chiedere la cessione per giocare con regolarità. Cosa che fino al momento non è successa. In totale, al momento, le sue presenze sono state 5, con 288 minuti giocati. Poco.