Calciomercato Roma, bocciatura e addio | Pinto lo vende in Serie A

Calciomercato Roma, queste le possibile mosse di Tiago Pinto per regalare a Mourinho il tanto atteso rinforzo a centrocampo.

Il dg giallorosso è ben consapevole di cosa abbia bisogno la squadra e soprattutto il mister suo connazionale, per il quale ha lavorato con grande concretezza senza mai smarrire il fine ultimo del suo modus operandi. Rispettare ossia le esigenze finanziarie dei Friedkin ma al contempo soddisfare gli aneliti dello Special One, affinché gli venisse consegnata una rosa degna del suo nome e che ne rispettasse visione e caratteristiche.

Se si pensa che le cessioni fatte da giugno a settembre hanno fruttato un risparmio del 20% sugli stipendi e che sono stati puntellati gran parte dei ruoli più in difficoltà, si può affermare che l’ex Benfica si sia distinto per una buona capacità operativa.

La campagna acquisti di gennaio è però vicina e questa potrebbe essere sfruttata dal portoghese e dai suoi adepti per continuare ad apportare delle migliorie ad una rosa indubbiamente cresciuta (anche dal punto di vista mentale) ma necessitante ancora di limature non trascurabili.

La fase post-natalizia potrebbe nuovamente consacrare la Roma nella lista delle società più attive da un punto di vista del mercato. Ciò non significa che si assisterà a spese folli e ingaggi faraonici quanto, piuttosto, che si proseguirà quell’intelligente lavoro di Pinto e colleghi.

Il piano è quello di creare, come già fatto in estate, un’osmosi tra le operazioni in uscita quelle in entrata, così che le prime diventino supporto e presupposto delle seconde. I maggiori interventi, come noto, interesseranno il centrocampo e proprio da questo punto di vista ci sarebbero delle interessanti novità.

Per arrivare a Zakaria è infatti fondamentale allontanare diversi elementi, alfine di evitare la creazione di una rosa sovrabbondante ma soprattutto depennare dalla busta paga gli stipendi di giocatori poco utili.

Tra questi, da diversi mesi, figura anche Gonzalo Villar, passato dall’essere la sorpresa dello scorso anno ad un profilo scarsamente considerato e “condannato” più volte alla tribuna in questi mesi.

Lo spagnolo ha rifiutato in estate le avances di diversi club, credendo di potersi giocare le proprie chance con lMourinho. Le scelte di quest’ultimo sembrano però lasciar intendere come la sua posizione sia inamovibile e una sortita dell’ex Elce appare ad oggi come tutt’altro che utopistica.

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de “Il Romanista”, lo spagnolo piace in patria ma ha attirato soprattutto il Sassuolo che, dopo i tentativi degli scorsi mesi, potrebbe “farsi sotto” proprio a partire dagli inizi del nuovo anno. I rapporti tra le due società sono buoni e ciò sembra acuire le possibilità di una separazione da un giocatore con il quale era nato un rapporto, destinato però, forse, a interrompersi prima del previsto.