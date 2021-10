Calciomercato Roma, scacco matto alla Juventus | Doppio rifiuto

Calciomercato Roma, doppia beffa alla Juventus: il rifiuto che ha scompaginato i piani della “Vecchia Signora”.

La Juventus ha ricevuto un due di picche da uno degli elementi più importanti della rosa a disposizione di José Mourinho.

In questo inizio di stagione molto positivo della Roma, il centrocampo ha ricoperto un ruolo di notevole importanza, sia in fase propulsiva, sia in fase di cerniera e di raccordo tra i reparti. Sebbene Mou non abbia lesinato stoccate a chi non rientra assolutamente nei suoi piani, la sensazione è che il centrocampo giallorosso sia uno dei più completi della Serie A, e che necessiterebbe solo di essere puntellato, ma non di essere stravolto. E chiaramente molto del merito è da attribuito a Lorenzo Pellegrini, vera e propria star in questo inizio di stagione.

Mou era stato chiaro: “Se avessi a disposizione 11 Pellegrini, li schiererei tutti.” E lo Special One è stato ripagato con i fatti, con il centrocampista che si è reso protagonista di goals e assist in rapida successione. Tutto questo, mentre fino a qualche giorno fa non era stato ancora sciolto il rebus relativo al rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022: prolungamento che poi è arrivato, per la felicità di Mourinho, del club, e dello stesso capitano.

Calciomercato Roma, Pellegrini dice “no” | Doppio rifiuto alla Juventus

Il prossimo impegno di campionato vedrà la Roma impegnata all’Allianz Stadium contro la Juventus, una sfida che, come ricorda “Il Corriere dello Sport“, Pellegrini vivrà in modo molto particolare. La “Vecchia Signora”, infatti, ha cercato in due occasioni di mettere le mani sull’ex Sassuolo, sia quando il centrocampista militava in Emilia, con Paratici che le provò tutte per ostacolare il diritto di recompra fissato tra i neroverdi e la Roma, sia puntando sulla clausola rescissoria da 30 milioni di euro che fino a poco tempo fa legava il calciatore ai giallorossi. Per volontà di Allegri, “Madama” ci provò nuovamente, ma nuovamente Pellegrini rispose con un secco “no, grazie”.