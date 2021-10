Calciomercato Roma, rinforzi per gennaio | Pinto ne scarta due

Calciomercato Roma, Pinto ha deciso di scartarne due. Ormai per il rinforzo di gennaio rimane solamente un nome

Almeno una decisione è stata presa. Senza nemmeno andare avanti in possibili nuove valutazioni. Secondo il Corriere dello Sport infatti, Tiago Pinto avrebbe deciso di scartare due uomini che erano stato accostati alla Roma in questi mesi. L’obiettivo, ormai, è dichiarato per il centrocampo giallorosso, e porta il nome di Denis Zakaria. Non si parla di altri in casa giallorossa.

Gli altri nomi che in queste settimane erano circolati, e cioè quelli di Loftus-Cheel e Douglas Luiz, hanno costi troppo elevati in questo momento. La società capitolina non si può permettere queste cifre – che appaiono anche esagerate – per rimodellare il centrocampo. La situazione quindi ormai è chiarissima. Con un solo obiettivo nel mirino, lo svizzero.

Calciomercato Roma, chi fa spazio a Zakaria?

Tiago Pinto spera che il club tedesco possa accettare l’offerta di 6 milioni di euro, più la percentuale di una futura rivendita, per cedere un calciatore che il prossimo giugno potrebbe arrivare a parametro zero e che non ha nessuna intenzione di rinnovare il proprio contratto. Il general manager portoghese spinge per non trovarsi in mezzo a un’asta di mercato. E vorrebbe chiudere in fretta la questione.

A fare spazio, sempre secondo il CDS, dovrebbe essere lo spagnolo Villar, che ha le valigie ormai chiuse, più di Diawara, che ancora dentro non ci ha messo tutto. E sempre in uscita ormai è chiaro che ci sia anche Mayoral, che è praticamente stato tagliato fuori da Mourinho e che non ha nessuna possibilità di tornare nelle rotazioni. Gennaio si avvicina, e le scelte ormai sono state fatte.