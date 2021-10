Campagna abbonamenti a gonfie vele | La Roma fa il boom

I tifosi giallorossi hanno risposto subito presente alla campagna abbonamenti. Ecco la situazione della Roma.

Una vera e propria mossa azzeccata quella della Roma. Una pandemia che oltre a provocare purtroppo i molti morti, ha provocato anche un’astinenza da Stadio. Tanti i mesi in cui le squadre per ovvi motivi non hanno potuto sentire il proprio tifo al loro fianco, cosa che piano piano sta riprendendo. Prima la capienza dello Stadio era passata al 50%, attualmente è al 75%, mentre tra qualche settimana potrebbe ritornare addirittura alla normalità con il 100% della disponibilità e della capienza.

Campagna abbonamenti AS Roma, effetto boom

I Friedkin, la società e tutti gli addetti ai lavori del club capitolino hanno saputo cogliere la palla al balzo. I tifosi giallorossi fin qui hanno sempre risposto presente comprando il biglietto singolo per ogni partita, ma adesso ancor di più hanno risposto in più di 15 mila alla campagna abbonamenti. La Roma è stata al momento la prima ed unica società a far partire ufficialmente la campagna abbonamenti, avendo un vero e proprio effetto boom. Al momento tra Curva Sud e Distinti Sud ci sono ancora poco più di mille posti liberi in prelazione, mentre i Distinti Sud sono andati sold-out in vendita libera. Per quest’ultimo settore è rimasta la prelazione solamente per gli abbonati 2019-20. Una risposta che non può aver fatto soltanto che piacere alla proprietà giallorossa.