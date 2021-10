Roma, ansia Abraham | Infortunio dopo 17 minuti

By

Tutta la Roma e i tifosi sono in ansia per le condizioni di Tammy Abraham uscito dopo qualche minuto dal suo ingresso.

Proprio a pochi giorni da Juventus-Roma, potrebbero arrivare notizie negative per José Mourinho. Dopo l’assenza odierna di Lorenzo Pellegrini in allenamento, ce ne potrebbe essere una pesante per la sfida di domenica contro i bianconeri. Usiamo il condizionale perché sarà ancora da chiarire l’entità dell’infortunio di Tammy Abraham, arrivato proprio pochi minuti fa nella sfida di qualificazione ai Mondiali 2022 tra Inghilterra e Ungheria.

Roma, ansia Abraham uscito per infortunio

Il tempo di gioire per la prima rete in Nazionale, arrivata nel 5-0 contro l’Andorra, è durato forse poco per l’attaccante della Roma. Il giocatore giallorosso è entrato questa sera al minuto 76 nella partita contro gli ungheresi, ma al 92′ è stato costretto ad uscire. Da capire se si tratta di un risentimento muscolare oppure se una contusione. Tutti gli aggiornamenti verrano rilasciati nelle prossime ore.