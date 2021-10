Roma-Milan, comunicato ufficiale | Pioli perde i pezzi, nuovo infortunio

By

Grave tegola in casa rossonera, grave assenza in vista per Stefano Pioli. Il Milan dovrà fare a meno dell’ennesimo titolare, una vera e propria emergenza.

Non arriva una buona notizia per Stefano Pioli, i rossoneri dovranno fare i conti con un nuovo infortunio. La diagnosi non lascia scampo, il numero 1 del Milan dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Piove sul bagnato in casa rossonera, continua l’emergenza infortuni per Stefano Pioli. Il Milan è atteso da sfide piuttosto impegnative nel mese di ottobre e lo farà con la rosa decimata. Sfide che culmineranno nel big match della serata di Halloween, il 31 ottobre si giocherà Roma-Milan.

Prima di questo pomeriggio erano ben cinque gli indisponibili in vista del rientro in campionato. Sabato sera i rossoneri ospiteranno l’Hellas Verona, contro gli scaligeri rimangono a forte rischio i vari Ibrahimovic, Calabria e Maldini. Mentre di sicuro saranno assenti Messias e Florenzi, alle prese con problemi più seri. Ora si è aggiunto anche il sesto indisponibile, ed è un’assenza pesantissima tra le fila rossonere.

Emergenza senza fine per Pioli, dovrà operarsi

I rossoneri dovranno rinunciare anche a Mike Maignan nelle prossime gare, il portiere dovrà sottoporsi ad un intervento di artroscopia. Nuova tegola per Stefano Pioli, il sostituto di Gigio Donnarumma fin qui aveva fatto benissimo, sfornando prestazioni che avevano fatto dimenticare in fretta il portierone della Nazionale. Si legge nel comunicato del club: “Il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli”.

Di sicuro assente alla ripresa del campionato, i rossoneri sperano in un recupero lampo, ma rimane in dubbio la sua presenza anche nella trasferta di Roma. Al suo posto largo a Ciprian Tatarusanu, spetterà a lui il compito di difendere la porta del Milan nelle prossime gare.