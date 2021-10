Roma, Mourinho è un vulcano | L’annuncio social che scatena i tifosi

Roma, Mourinho is on fire: ecco l’annuncio social che manda in visibilio i tifosi. Lo Special One è sempre sul pezzo.

Il post del tecnico della Roma apparso sul profilo Instagram dello Special One evidenzia la grinta e la meticolosità del tecnico lusitano, concentrato e pronto a migliorare.

Che Mourinho sia ossessionato dalla vittoria, non lo scopriamo di certo oggi: è il suo marchio di fabbrica. Che lo Special One stia facendo tutto il possibile per cercare di inculcare questo tipo di mentalità ai suoi calciatori, pure. E così, con i giallorossi che al rientro dalla sosta delle Nazionali affronteranno la Juventus all’Allianz Stadium nel primo vero turning point della stagione, il tecnico lusitano è consapevole del fatto che non è tempo di staccare la spina. Anzi. E così, “it’s not having fun” scrive l’ex allenatore del Tottenham: ma per quale motivo? Presto detto.

Roma, Mourinho e il drone: il post su Instagram dello Special One

Sul proprio profilo Instagram, Mou ha postato un video nel quale è intento in prima persona a testare il drone, che sorvolando sul campo d’allenamento di Trigoria, offre uno sguardo panoramico utile a capire eventuali errori di posizionamento o quant’altro. Ma oltre a questo, è la didascalia usata dallo Special One a far capire, semmai fosse necessario, quanto sia concentrato e sul pezzo l’allenatore.

“Calcio, è allenamento, è lavoro: non ci stiamo divertendo”: un messaggio a chiare lettere, che ha trovato un plebiscito di messaggi entusiastici dai supporters giallorossi.