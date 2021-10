Continua a tenere banco la questione legata alle pessime condizioni del terreno da gioco dello stadio Olimpico. Oggi è arrivata la sentenza della FIGC.

Non si placano le polemiche intorno al pessimo stato del manto erboso dell’Olimpico. Per primo era stato Mourinho a lanciare l’allarme, denunciando condizioni impietose. Ecco la sentenza della FIGC.

In questa stagione il primo a lanciare l’allarme era stato Josè Mourinho, scandalizzato dallo stato del manto erboso nello stadio casalingo. Allarme che ha trovato eco anche nella Federcalcio, in vista del prossimo impegno dell’Italia, previsto per metà novembre. Proprio quest’oggi si è svolto un sopralluogo accurato per verificare lo stato del terreno da gioco. Sopralluogo effettuato dalla FIGC e da Sport e Salute, società che gestisce l’impianto, ecco svelata la sentenza.

Leggi anche: Calciomercato Roma, bocciatura e addio | Pinto lo vende in Serie A

Leggi anche: Calciomercato Roma, è già sfida con la Juventus | Gli intrecci di gennaio – VIDEO

Emergenza stadio Olimpico, la sentenza della FIGC

𝘝𝘰𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘴𝘵𝘳𝘪𝘯𝘨𝘦𝘳𝘴𝘪 𝘶𝘯 𝘱𝘰'…? 💛❤️ pic.twitter.com/gIncs6J7oo — AS Roma (@OfficialASRoma) October 9, 2021

La sentenza è arrivata, Italia-Svizzera si giocherà allo stadio Olimpico. Così si legge nella nota della Federazione: “Dalle ore 12 di lunedì 18 ottobre prenderà il via la vendita dei biglietti per Italia-Svizzera, match valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo di Qatar 2022 in programma venerdì 12 novembre (ore 20.45) allo Stadio Olimpico di Roma. Nelle prossime ore saranno comunicati i prezzi e le modalità di acquisto dei tagliandi per la sfida con gli elvetici, vero e proprio scontro diretto per il primo posto del Gruppo B.”

L’allarme era scattato nelle scorse ore, anche considerando l’impegno della Nazionale di rugby ai primi di novembre. Ma il sopralluogo ha avuto effetto positivo, nessun rischio per il manto erboso dell’impianto romano. Almeno secondo FIGC e ente stadio, con buona pace di Josè Mourinho.