Roma, ansia Mourinho | Pellegrini non si è allenato

La Roma ha ripreso ad allenarsi a Trigoria in vista della super sfida alla Juve di domenica sera. Sale l’ansia per Mourinho, assenza pesante in allenamento.

Non giungono buone notizie da Trigoria per Josè Mourinho, la Roma sta preparando il ritorno in campionato, domenica in casa della Juventus. Quest’oggi non si è allenato Lorenzo Pellegrini, ecco le condizioni del capitano giallorosso.

Lorenzo Pellegrini ha saltato l’allenamento di oggi nel centro sportivo di Trigoria, facendo scattare l’allarme in casa giallorossa. Domenica sera la truppa di Mourinho sarà ospite della Juventus all’Allianz Stadium. Sfida elettrizzante quella tra giallorossi e bianconeri, entrambe le squadre però dovranno fare i conti con parecchie assenze.

Di sicuro assente Smalling tra le fila giallorosse, oltre al lungodegente Spinazzola. Poche speranze di vedere in campo dal primo minuto anche Matias Vina, il laterale sudamericano tornerà in Italia soltanto nella giornata di sabato. Ma il campanello d’allarme oggi è suonato per l’assenza di Lorenzo Pellegrini, il numero 7 e capitano giallorosso era atteso oggi dal rientro al lavoro dopo la sosta nazionali.

Trigoria, ansia Mourinho | Pellegrini non si è allenato

Il capitano giallorosso non era presente sul terreno dell’impianto Fulvio Bernardini, presenti invece Cristante e Jordan Veretout. Pellegrini non ha raggiunto i compagni per via di un attacco febbrile, saltando il primo allenamento in vista del big match di domenica sera. Sale l’ansia del tecnico giallorosso e di tutti i tifosi, l’assenza del numero 7 potrebbe farsi sentire prepotentemente, basti pensare a quanto accaduto durante il derby. La paura in casa Roma è quella di trovarsi davanti ad una sorta di maledizione grandi match per Pellegrini, che non fu presente nella stracittadina dopo un’espulsione, a dir poco generosa, trovata nel turno precedente alla sfida. La speranza è che si tratti di un semplice malanno stagionale, la giornata di domani sarà decisiva in tal senso, Mou non vuole rinunciare ad uno dei suoi uomini più in forma all’Allianz Stadium.