Verso Juve-Roma, l’annuncio di Abraham: “Ecco come sto”

Infortunio Abraham, le parole dell’inglese in vista del match Juve-Roma: ecco quanto dichiarato dal bomber inglese.

Vigilia di Juve-Roma che è stata monopolizzata dall’incertezza relativa alle condizioni fisiche di Tammy Abraham, uscito malconcio in occasione della gara della sua Inghilterra contro l’Ungheria.

Nelle prossime ore il bomber ex Chelsea si sottoporrà agli esami strumentali di rito, per capire effettivamente l’entità del guaio che ha fatto sì che abbandonasse anzitempo il campo, durante la gara tra Inghilterra ed Ungheria, valida per le qualificazioni Mondiali. L’attaccante è appena sbarcato in Italia, ragion per cui sarà solo questione di tempo, prima di conoscere realmente le sue condizioni: chiaramente l’ambiente giallorosso, e Mou in primis, spera che si tratti soltanto di un lieve affaticamento, e non di un risentimento muscolare, ma bisognerà attendere verosimilmente ancora qualche ora.

Roma, infortunio Abraham: le parole dell’inglese

Sbarcato alle 20.30 all’Aeroporto di Fiumicino, Abraham ha proferito alcune parole, contribuendo a rassicurare tutti. A chi gli chiedeva come si sentisse, l’inglese ha risposto: “Sto bene. Pronto per la Juve? Penso di sì“. Musica per le orecchie di Mou, che spera di avere a disposizione il suo bomber per la delicata sfida dell’Allianz Stadium, nella quale la fisicità del centravanti potrà ricoprire un ruolo specifico non indifferente.