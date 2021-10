Calciomercato Roma, “scippo” dell’ex | Doppio colpo clamoroso

Calciomercato Roma, la volontà dell’ex potrebbe rimescolare le carte in tavola, e porre le premesse per un doppio colpo a sorpresa.

Sebbene manchino ancora alcune settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, qualcosa di importante nel pentolone giallorosso comincia già a bollire, sia sul fronte entrate, che su quello uscite.

Due filoni solo apparentemente contraddittori, e che in realtà il general manager dei capitolini cercherà di portare avanti in parallelo, per ben ovvie ragioni di bilancio. Mou ha chiaramente espresso la necessità di avere un altro mediano per rimpolpare una batteria di centrocampisti nella quale Gonzalo Villar non rientra nelle rotazioni dello Special, e potrebbe ben presto partire. Ciò spiega, ad esempio, il motivo dell’insistenza delle voci riguardanti Denis Zakaria, il cui profilo, in termini di benefit-coast, alla luce anche della scadenza contrattuale, ingolosisce e non poco i giallorossi.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, secco rifiuto per gennaio | Tre opzioni sul tavolo

Un’altra situazione da monitorare con estrema attenzione è quella legata al futuro di Borja Mayoral, che potrebbe cambiare aria per provare a trovare quel minutaggio che gli sta mancando in questo primo scorcio di stagione.

Calciomercato Roma, addio Mayoral e Villar: ci pensa Fonseca

E chissà che Mayoral e Villar non possano continuare a giocare insieme, ma in Premier League. Già, perché tra gli allenatori seguiti dalla ricca proprietà del Newcastle, figurerebbe anche Paulo Fonseca, che ha di fatto contribuito all’esplosione dei due spagnoli. Secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, quindi, nel caso in cui il tecnico lusitano dovesse effettivamente diventare il nuovo allenatore dei Magpies, ci potrebbero essere dei margini per l’approdo in Inghilterra dei due calciatori.