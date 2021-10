Calciomercato Roma, secco rifiuto per gennaio | Tre opzioni sul tavolo

Calciomercato Roma, arriva il “no, grazie” alla proposta: ecco tutte le proposte rimaste sul tavolo. I dettagli della vicenda.

A pochi giorni dalla sfida con la Juventus, in attesa di conoscere lumi sulla vicenda Abraham, in casa Roma non si spengono le voci relative al calciomercato.

Oltre al fronte entrate, con Pinto che sta provando a porre la Roma in una posizione di vantaggio nella corsa a Zakaria, anche la concorrenza non manca, il general manager giallorosso ascolterà eventualmente le offerte che arriveranno già a gennaio, per quei calciatori che, o per un motivo, o per un altro, stanno faticando ad inserirsi negli oliati meccanismi che José Mourinho vuole dare alla sua squadra, che sta rispondendo piuttosto bene alle direttive dello Special One.

Calciomercato Roma, il grande rifiuto di Mayoral: i dettagli

Nella lista degli scontenti, impossibili non menzionare Borja Mayoral, che a causa dell’esplosione di Tammy Abraham, è finito con l’essere relegato a più riprese in panchina. Lo spagnolo, che formalmente è ancora di proprietà del Real Madrid, a meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe ritornare alle Merengues; tuttavia, sono tanti i club che stanno provando a bussare alla porta del bomber già a gennaio, per concedergli chances importanti con le quali potersi mettere in gioco.

Secondo quanto riferito da elgoldigital.com, nelle ultime ore il Betis Siviglia avrebbe provato un vero e proprio blitz, con un’offerta concreta per Mayoral: tuttavia, il calciatore avrebbe declinato l’offerta, alla luce della concorrenza di Iglesias e Willian José, che potrebbe comprometterne l’utilizzo.

Roma, addio Mayoral: Levante, Celta Vigo e Fiorentina alla finestra

Sempre secondo la medesima fonte, però, ci sono anche altri club alla Fiorentina, come ad esempio il Celta Vigo, con Caudet che avrebbe lanciato un ultimatum a Galhardo, atteso ad una risposta sul campo. Da non scartare, poi, le opzioni Levante e Fiorentina.