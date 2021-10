Calciomercato Roma, sgarbo Spalletti | Assalto immediato

Calciomercato Roma, Spalletti pronto allo sgarbo. Per rinforzare il Napoli l’ex tecnico guarda a un obiettivo dei giallorossi

Convinto della possibilità di poter dire la propria fino alla fine del campionato, Luciano Spalletti, che guida il campionato con il suo Napoli, sarebbe pronto allo sgarbo.

Per rinforzare la sua squadra infatti, l’ex tecnico della Roma, avrebbe messo nel mirino un vecchio pallino di Tiago Pinto, che ci gira intorno da un bel po’ di tempo, e che il general manager giallorosso era, ed è pronto a prendere anche a parametro zero la prossima stagione, quando Mazraoui si svincolerebbe dall’Ajax. Ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giuntoli avrebbe già discusso con un intermediario per capire i margini di una possibile trattativa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, frenata improvvisa | Pinto stoppa l’agente

LEGGI ANCHE: Juventus-Roma, tanti dubbi e pochi punti fermi per Allegri

Calciomercato Roma, Spalletti pronto allo sgarbo

Secondo il quotidiano rosa, Spalletti lo vorrebbe già a gennaio. Ma i lancieri non avrebbero nessuna voglia di privarsi del proprio calciatore nella prossima sessione di mercato, anche perché, il marocchino, sta giocando con una certa regolarità. Magari l’operazione si potrebbe fare versando nelle casse del club olandese un indennizzo. E il Napoli, a quanto pare, sarebbe anche propenso a farlo.

Ci sono da capire adesso quali possano essere le intenzioni di Tiago Pinto che, ovviamente, è alla ricerca di un elemento dietro che possa aiutare Mourinho nelle proprie scelte, visto che, lo Special One, oltre Karsdorp, non ha nessuno da schierare come esterno basso. Reynolds non convince per niente il tecnico portoghese e lo stesso americano, nella prossima sessione di mercato, potrebbe essere ceduto in prestito.