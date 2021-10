Calciomercato Roma, bomba Abraham | Annuncio da Londra

La Roma attende in giornata novità sulle condizioni fisiche di Tammy Abraham. Intanto dall’Inghilterra arriva una previsione preoccupante.

La Roma si prepara ad affrontare la delicata trasferta di Torino contro la Juventus. I giallorossi saranno di scena all’Allianz Stadium domenica sera per la ripresa del campionato dopo la sosta per le partite delle Nazionali. Un match importantissimo per verificare percorso e ambizioni della squadra di José Mourinho.

In casa giallorossa l’attenzione è tutta rivolta alle condizioni di Tammy Abraham. L’attaccante si è fermato ieri sera nella sfida tra Inghilterra e Ungheria valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali di Qatar 2022. Entrato in campo al 76′, il numero 9 giallorosso ha dovuto abbandonare il campo dopo appena 17 minuti. Rientrato in Italia, Abraham si sottoporrà oggi stesso a controlli strumentali volti ad accertare l’entità del suo infortunio. Intanto però dall’Inghilterra arrivano voci inquietanti sul suo futuro.

Calciomercato Roma, la previsione che spaventa | “Non mi stupirei se tornasse…”

L’impatto di Abraham a Roma è stato clamoroso. Gol, grandi giocate e uno strapotere fisico che ha subito fatto innamorare la piazza giallorossa. L’attaccante sembra essersi perfettamente calato nella parte e il rapporto con José Mourinho è stato, fino a questo momento, esaltante.

Le grandi prestazioni offerte in giallorosso hanno anche permesso ad Abraham di riconquistare la Nazionale inglese. Prestazioni talmente importanti che potrebbero addirittura spingere il Chelsea a ricorrere, la prossima estate, al diritto di riacquisto inserito nel contratto stipulato con la Roma. I Blues possono infatti far tornare a Londra l’attaccante pagando al club giallorosso 80 milioni di euro. L’ex calciatore inglese Glen Johnson, intervenuto negli studi di Sky Sports UK, si è detto convinto che questa possibilità possa concretizzarsi. “Non mi stupirei se il Chelsea decidesse di ricomprare Abraham” ha affermato. “I Blues hanno già dimostrato in passato di non avere problemi a ricomprare qualcuno pagandolo molto più di quanto avevano incassato per venderlo“, ha aggiunto l’ex difensore. Anche sulla volontà del calciatore, Johnson non ha dubbi: “Da inglese credo che un giorno vorrà sicuramente tornare a giocare in Premier League“.