Calciomercato Roma, blitz improvviso | Incontro con Pinto

Nella mattinata di oggi a Trigoria è andato in scena un importante incontro di calciomercato.

Messa alle spalle la sosta per le Nazionali, in casa Roma la concentrazione è tutta rivolta alla ripresa del Campionato. Domenica sera i giallorossi saranno di scena all’Allianz Stadium per la sfida contro la Juventus.

Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45 di domenica 17 ottobre. Una partita importante per la Roma che intende confermare quanto di buono fatto vedere in questo avvio di stagione. I giallorossi arrivano al match contro la Juventus con la grande apprensione per le condizioni di Tammy Abraham, uscito dopo 17 minuti dal suo ingresso in campo nella partita di ieri sera della nazionale inglese. Al di là del dubbio legato all’attaccante, José Mourinho pare intenzionato a confermare l’impianto di titolari messo in campo in questo primo scorcio di stagione.

Calciomercato Roma, oggi incontro in sede

Fin qui, infatti, José Mourinho ha deciso di puntare con forza e convinzione su un gruppo di calciatori. Un blocco di titolarissimi attorno ai quali ruotano tre o quattro elementi pronti a subentrare dalla panchina. Per questo l’allenatore portoghese aspetta che dal mercato invernale arrivi qualche rinforzo che gli permetta di ampliare le rotazioni.

Oltre a qualche acquisto di livello, però, il General Manager Tiago Pinto sarà chiamato a gestire un altro delicato aspetto: quello legato ai rinnovi di contratto. Portata a termine la trattativa con Lorenzo Pellegrini, diversi procuratori hanno bussato alla porta del club. Ma il dirigente portoghese ha le idee chiare. Pur volendo riconoscere a diversi calciatori in rosa un adeguamento di contratto, il primo nome della lista di Pinto è quello di Gianluca Mancini. Per questa ragione, come riporta Sky Sport, oggi si è tenuto un incontro tra il G.M. e l’agente del difensore, Giuseppe Riso. Un confronto interlocutorio utile a gettare le basi in vista della trattativa vera e propria. L’intenzione della Roma è di aumentare l’ingaggio di Mancini fino a circa 3 milioni di euro. Per le altre trattative – Veretout, Cristante e Zaniolo – ci sarà tempo nelle prossime settimane.