Calciomercato Roma, scippo Barcellona | Colpo a zero

In casa Roma continuano a rincorrersi diverse voci di mercato. L’ultima, dalla Spagna, riguarda un calciatore di primissimo piano.

José Mourinho era stato chiaro già in estate: per l’allenatore portoghese la differenza tra la rosa della Roma e quelle dei top club di Serie A sta soprattutto nella qualità dei calciatori in panchina. In una stagione fitta di impegni come questa, le alternative a disposizione degli allenatori possono fare la differenza.

Alle parole, Mourinho ha poi dato seguito con i fatti. E così una serie di calciatori ritenuti non funzionali al progetto del tecnico sono a tutti gli effetti finiti ai margini. E’ il caso, su tutti, di Bryan Reynolds, Amadou Diawara e Gonzalo Villar. In questi ruoli la Roma cercherà di rinforzarsi già durante il calciomercato invernale: la proprietà ha dato il proprio assenso e la dirigenza ha rassicurato Mourinho sull’arrivo di rinforzi. Eppure le voci di calciomercato riguardano la Roma anche in vista di possibili cessioni.

Calciomercato Roma, idea Barça | Tentazione a parametro zero

Il Barcellona è uno dei club che a livello internazionale sembra aver maggiormente risentito delle conseguenze economiche dovute alla pandemia. I blaugrana hanno perso il loro uomo simbolo – Leo Messi – e sono stati costretti a procedere a diverse cessioni importanti.

Il lavoro di alleggerimento dei costi del club pare destinato a proseguire – si parla con insistenza di una rescissione di contratto per il difensore Umtiti – ma la dirigenza non vuole che questo coincida con un ridimensionamento delle ambizioni del Barça. Per questo la squadra mercato del club catalano è attiva sul mercato dei parametri zero: l’intenzione è di portare a termine qualche importante affare senza dover sborsare cifre importanti. E così secondo il portale spagnolo fichajes.com la dirigenza blaugrana sarebbe a lavoro su una lista di possibili obiettivi per la prossima stagione. Tra questi figura anche Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è uno dei giocatori chiave della Roma di Mourinho ma il suo contratto scadrà nel giugno del prossimo anno. Senza un rinnovo, il fantasista potrebbe firmare un accordo con un altro club già a partire da gennaio. Per questo dalle parti di Barcellona l’attenzione su di lui è alta.