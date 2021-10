Calciomercato Roma, stop improvviso | Scippo a parametro zero

Arriva un ultim’ora dalla Spagna che turba le certezze di mercato in casa Roma, il Barcellona sta provando lo scippo a parametro zero. Tiago Pinto è nei guai?

Mentre i giallorossi si preparano a tornare in campo in Serie A, un’indiscrezione dalla Spagna potrebbe sgretolare le certezze di mercato in casa Roma. In terra iberica sono sicuri, il Barcellona vuole mettere le mani per prima sull’obiettivo dei giallorossi.

Riflettori accesi sul prossimo calciomercato in casa Roma, si attendono grandi movimenti nella finestra di riparazione. Sulla falsa riga di quanto fatto nella sessione estiva, Tiago Pinto è già al lavoro per regalare i colpi perfetti per puntellare la rosa a disposizione di Josè Mourinho. Ma per il GM portoghese arriva una nuova grana all’orizzonte, in Spagna danno per certo il sorpasso avvenuto ai danni della Roma.

Leggi anche: Calciomercato Roma, ritorno di fiamma della Juventus | Contatti ripresi

Leggi anche: Juventus-Roma, le possibili scelte di Mourinho | Sorpresa a sinistra

Calciomercato Roma, stop improvviso: “Ha detto no”

Una piccola certezza di mercato si era concretizzata nei giorni scorsi in casa Roma, riguardante un acquisto a lungo caldeggiato da Josè Mourinho. Parliamo del nuovo centrocampista, operazione rimasta incompiuta nella sessione estiva. Operazione da cui tutti si aspettano si riparta a gennaio, ma c’è un nuovo ostacolo nella trattativa per il mediano.

Il nome selezionato, in cima al taccuino del duo Pinto-Mourinho, è quello di Denis Zakaria, centrocampista svizzero al passo d’addio col Borussia Mönchengladbach. L’elvetico ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e non ha accettato l’offerta di rinnovo proposta dal club teutonico. Nell’ambiente Roma tutti davano per certa la chiusura imminente dell’affare, un po’ come successe con un certo Granit Xhaka. A smuovere le acque ci ha pensato il sito spagnolo Sport.es, che ha rilanciato con prepotenza la candidatura del Barcellona, pronta a scippare i giallorossi. Secondo il sito iberico il centrocampista avrebbe detto no alla Roma, ed i catalani sarebbero pronti ad accoglierlo nella loro mediana già a gennaio. Non la concorrenza migliore per Tiago Pinto, se l’indiscrezione dovesse concretizzarsi, la trattativa per il nuovo centrocampista sarebbe da reinventare.