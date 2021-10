Calciomercato Roma, ritorno di fiamma della Juventus | Contatti ripresi

I giallorossi sono a caccia di un giocatore che possa affiancare Veretout e Cristante a centrocampo.

La necessità di avere un giocatore a centrocampo che arrivi dal calciomercato è ormai una cosa nota da tempo. La Roma non ha avuto la possibilità (forse l’occasione economica più che possibilità) di prenderlo quest’estate e adesso potrebbe trovare quel giocatore con le caratteristiche richieste da José Mourinho. Tiago Pinto è da tempo al lavoro per cercare di accontentare lo Special One, e tra i tanti obiettivi ce n’è uno in particolare che sembra essere il preferito.

Si tratta di Denis Zakaria che piace molto alla dirigenza giallorossa e al tecnico portoghese. La situazione è molto chiara: lo svizzero ha il contratto in scadenza con il Borussia Monchengladbach e ha già rifiutato le proposte di rinnovo del club tedesco che a questo punto potrebbe liberarlo per un piccolo indennizzo a gennaio, pur di non perderlo a zero a giugno, magari anche sottoforma di bonus.

Calciomercato Roma, ritorno Juventus su Zakaria

Da segnalare però come negli ultimi giorni, come riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, la Juventus ha ripreso i contatti con l’entourage del centrocampista svizzero. Zakaria può essere considerato al momento un piano B dalla dirigenza bianconera che ha molti centrocampisti in rosa. Alla Juve piace anche un altro centrocampista in scadenza, questa volta del Borussia Dortmund, che è Axel Witsel, già cercato in passato, così come la Roma aveva richiesto informazioni sul belga.