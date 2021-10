Juventus-Roma a Orsato, furia sui social

Juventus-Roma, arbitra Orsato. Ecco le statistiche e i precedenti dei giallorossi con il direttore di gara. E ci sono anche le prime reazioni furiose

Juventus-Roma sarà diretta da Daniele Orsato. Una designazione che non è andata giù ai tifosi giallorossi, che sui social si sono scatenati.

Prima di andare a vedere comunque nel dettaglio come hanno preso la scelta i supporters della squadra di José Mourinho, un po’ di numeri: è la quinta volta che la gara sarà diretta a Orsato. Due pareggi all’Olimpico, due vittorie della Juventus a Torino. L’ultimo precedente è quello del 6 febbraio, quando la Juventus vinse 2-0 con gol di Ronaldo e autorete di Ibanez.

Orsato ha arbitrato la Roma in campionato per 32 volte: il bilancio generale è sicuramente positivo. 13 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte. Ma ai tifosi, comunque, la designazione non è piaciuta per nulla. E non lo hanno nascosto.

Juventus-Roma, le reazioni dei social

Non è piaciuta a nessuna la scelta di Orsato. E i tifosi della Roma, sui social, hanno già cominciato a manifestare il proprio disaccordo. Il direttore di gara è uno di polso, che lascia passare poco o nulla. Infatti è prevista una pioggia di cartellini nella gara di domenica sera all’Allianz Stadium. E tutti ricordano anche un rigore non fischiato nell’ultimo precedente per un fallo ai danni di Villar da parte di Rabiot. Inizia a salire la tensione quindi in vista di una delle sfide più attese. E la dimostrazione è anche il fatto che il settore ospiti, nonostante le richieste altissime della Juventus per un biglietto (58 euro) è già esaurito.

Ieri: infortunio #Abraham

Oggi: #Orsato dirigerà la sfida tra bianconeri e giallorossi. Ultimo precedente? La mancata concessione di un rigore gigantesco per fallo di Rabiot su #Villar. Mettetevi comodi: sarà un #JuventusRoma da passare in trincea!#13ottobre #ASRoma pic.twitter.com/dMm3XNFAoB — Andrea Mari (@AndrewMari1988) October 13, 2021