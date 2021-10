Juventus-Roma, tanti dubbi e pochi punti fermi per Allegri

Massimiliano Allegri ha molti dubbi in vista della sfida di domenica sera contro i giallorossi. Alcuni rientreranno venerdì

All’Allianz Stadium domenica alle 20:45 andrà in scena il posticipo tra la Juventus e la Roma. Se per José Mourinho i dubbi sono relativamente pochi, per il tecnico toscano tutt’altro.

L’inizio della stagione della Juventus è stato in salita con tre successi, tre pareggi e due sconfitte in queste prime sette giornate di campionato. In Champions League, invece, i bianconeri hanno ottenuto due successi in due giornate, uno dei quali nello scontro diretto contro i campioni d’Europa in carica del Chelsea. In questo primo spezzone di stagione il tecnico bianconero ha cambiato molto le carte in tavola, un po’ per scelta tecnica un po’ per gli infortuni avuti fin qui.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ritorno di fiamma della Juventus | Contatti ripresi

LEGGI ANCHE >>> Roma, infortunio Abraham, oggi gli esami | Ecco cosa è successo

Juventus-Roma, le scelte di Allegri

Ci sono però alcuni punti fermi dai quali ripartire, ovvero il portiere Szczesny, il difensore Bonucci, il centrocampista Locatelli e l’attaccante Dybala, come riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’. Uno per ogni reparto, da qui ha costruito le basi l’allenatore della Vecchia Signora. In vista della sfida di domenica sera, però, Allegri dovrà fare i conti anche con chi rientrerà tardi, tra venerdì e sabato, e in quali condizioni. Tra questi ci sono i sudamericani Cuadrado, Alex Sandro e Danilo, anche se solamente quest’ultimo ha giocato entrambe le partite fin qui disputate.

Alla Continassa sono già rientrati Bonucci, Chiellini, Locatelli, Chiesa, Bernardeschi e Kean, Kulusevski, De Ligt e Ramsey, con l’estremo difensore polacco prossimo al rientro. Sarà da valutare anche McKennie, reduce da un affaticamento alla coscia destra e quindi da valutare in ottica Roma. Non ci sarà sicuramente Morata, il quale vorrà ritornare contro l’Inter, mentre Rabiot è ancora positivo al Covid-19. Intanto il settore ospiti è sold out, con 762 biglietti venduti ai tifosi giallorossi.