Roma, infortunio Abraham | Le ultime sulla visita medica

Roma, le ultime sulle condizioni fisiche di Abraham, infortunatosi nel corso della gara di qualificazioni Mondiali con l’Inghilterra.

La Roma e José Mourinho attendono con ansia responsi certi per quanto concerne le condizioni fisiche dell’attaccante inglese, a pochi giorni dalla sfida con la Juventus.

A pochi minuti dal fischio finale della gara contro l’Ungheria, Tammy Abraham è stato costretto ad abbandonare, visibilmente dolorante. Una notizia da non sottovalutare, dal momento che la compagine di Mourinho sarà attesa da un tour de force importante in questo frangente della stagione, con sfide in campionato di cartello, che potrebbe orientare in maniera decisiva il cammino di Pellegrini e compagni. Ecco perché l’ex Chelsea si sottoporrà in queste ore ad esami strumentali specifici, per avere una diagnosi chiara del problema riscontrato, e capire se si tratta effettivamente di un risentimento o di una semplice contusione.

Roma, ansia Abraham: spunta la data della visita

In tal senso, emergono ulteriori informazioni circa il giorno nel quale Abraham si sottoporrà alle visite mediche che, secondo quanto riportato da Alessandro Austini, si dovrebbe tenere tra stasera e domani, dal momento che l’attaccante non era ancora rientrato in Italia dopo gli impegni con la sua Nazionale. Qualche ora, dunque, prima di sciogliere questo dubbio, che sta inevitabilmente catalizzando l’attenzione mediatica.