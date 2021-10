Roma, l’esito degli esami di Abraham | Le sue condizioni

Giornata di attesa in casa Roma per le visite di controllo di Tammy Abraham, uscito per infortunio durante la partita di ieri dell’Inghilterra.

La Roma si trova ancora una volta costretta a fare i conti con le conseguenze negative della sosta per le Nazionali. Oltre alle ormai note questioni legate al ritorno tardivo dal Sud America di Matias Vina, in casa giallorossa ieri sera è arrivata una vera e propria tegola: l’infortunio di Tammy Abraham durante Inghilterra-Ungheria.

Il ritorno in Nazionale del numero 9 giallorosso era stato accolto con entusiasmo dalla piazza. La convocazione di Southgate arrivava infatti a suggellare l’eccellente avvio di stagione di Tammy con la maglia della Roma. Ieri sera, però, le notizie arrivate da Londra hanno spaventato tutti i romanisti. Abraham, entrato in campo nella ripresa durante il match contro l’Ungheria, è uscito per un problema fisico dopo 17 minuti. Le immagini lo mostrano zoppicare vistosamente. Il tutto proprio a pochi giorni da una serie di appuntamenti cruciali per la Roma, a partire dalla sfida contro la Juventus di domenica.

Roma, l’esito delle visite di Abraham | Condizioni e tempi di recupero

Nella giornata di oggi Abraham ha fatto ritorno a Roma. Fondamentali, per valutare i tempi di recupero del giocatore, alcuni esami strumentali cui l’attaccante si è sottoposto nel pomeriggio. Arrivato a Villa Stuart, l’inglese ha quindi svolto una serie di controlli.

Gli esami a cui si è sottoposto Abraham hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra. La sua disponibilità per la gara di Torino verrà valuta nei prossimi giorni.