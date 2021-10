Roma, infortunio Abraham, oggi gli esami | Ecco cosa è successo

L’attaccante inglese preoccupa José Mourinho. Oggi verranno fatti gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio.

Come un fulmine a ciel sereno nella serata di ieri è arrivata una brutta notizia in casa giallorossa. Senza creare troppi allarmismi bisognerà attendere le prossime ore per capire quale sarà l’esito degli esami dell’infortunio rimediato da Tammy Abraham in Nazionale.

Il gigante inglese era entrato al minuto 76 della sfida contro l’Ungheria valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali, quelli di Qatar 2022. Per lui però la serata è stata sfortunata, ha dovuto lasciare il campo al minuto 93, sostitutuito da Ollie Watkins.

Infortunio Abraham, la ricostruzione

Da capire se sarà un guaio di tipo muscolare o se altro tipo di infortunio (possibile distorsione). Infatti la ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola riscostruisce la dinamica dell’infortunio avuto in campo. Al minuto 88 su un cross di Shaw l’attaccante della Roma ha provato a colpire la palla di testa, cadendo però a terra rialzandosi con una smorfia di dolore. Possibile quindi anche una distorsione alla caviglia che potrebbe essere meno grave rispetto all’infortunio muscolare. Nel caso non dovesse farcela, José Mourinho domenica sera si giocherà la carta Eldor Shomurodov contro la Juventus all’Allianz Stadium