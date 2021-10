Roma, ci sarà contro la Juve | Sospiro di sollievo Mourinho

Roma, ci sarà contro la Juventus: Mourinho tira almeno un sospiro di sollievo dopo la paura di ieri pomeriggio. Oggi ha lavorato a Trigoria

Tira un enorme sospiro di sollievo José Mourinho, che almeno potrà contare sulle sue prestazioni in una delle gare più attese della stagione. Quella contro la Juventus.

Dopo la paura di ieri, per un attacco febbrile che lo ha tenuto a casa e lontano quindi da Trigoria, Lorenzo Pellegrini questa mattina è tornato ad allenarsi. E sarà regolarmente in campo domenica sera nella gara dell’Allianz Stadium contro la truppa allenata da Massimiliano Allegri. Un recupero fondamentale per lo Special One, che pomeriggio dovrà capire quali sono le condizioni di Abraham: l’attaccante inglese tornerà oggi a Roma. E si sottoporrà immediatamente a dei controlli.

LEGGI ANCHE: Roma-Milan, altra tegola per Pioli | Può saltate il big match

LEGGI ANCHE: Juventus-Roma, tanti dubbi e pochi punti fermi per Allegri

Roma, Pellegrini in campo contro la Juventus

Ma la notizia principale, al momento, è quella che Pellegrini ci sarà. Ed è sicuramente una notizia fondamentale per lo Special One, che lo schiererà alle spalle dell’unica punta. C’è da capire solamente chi sarà il calciatore che guiderà l’attacco giallorosso. Tutti ovviamente sperano che possa essere l’inglese, anche se le immagini che sono arrivate ieri sera dopo la sostituzione, non lasciavano presagire nulla di buono.

Nel frattempo è pronto Shomurodov a prendersi il posto come unico riferimento offensivo. Mentre Mayoral dovrebbe di nuovo accomodarsi in panchina. Con Pellegrini recuperato, ci saranno ovviamente Mkhitaryan e Zaniolo. Le scelte, lì davanti, sono state fatte da parte dello Special One.