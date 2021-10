Roma-Milan, ufficiale | Salterà il big match

Piove sul bagnato in casa rossonera, è arrivato il comunicato ufficiale, operazione e lungo stop. Si apre una vera emergenza per la squadra di Stefano Pioli.

Non è un autunno fortunato in Serie A per quanto riguarda gli infortuni, tante tegole si stanno abbattendo sulle squadre del nostro campionato. Lo sa bene Mourinho, che trema per le condizioni del suo numero 9, ma ancor meglio Stefano Pioli. Nel Milan si è aperta una vera e propria emergenza.

Continua ad allungarsi la lista indisponibili in casa Milan, aprendo una vera e propria crisi per Stefano Pioli. L’allenatore emiliano subisce un’altra grave perdita, stavolta in un ruolo delicatissimo. Il comunicato ufficiale non lascia alcuna speranza di poter rivedere in breve tempo Mike Maignan. Il numero 1 dei rossoneri, che fin qui aveva fatto molto bene – tanto da non far rimpiangere un certo Donnarumma- è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

Grave tegola in casa Milan, non ci sarà contro la Roma

Quest’oggi Maignan si è sottoposto ad un intervento artroscopico al polso sinistro, la prognosi in casa Milan è impietosa. Ennesima, pesante, assenza per la truppa di Stefano Pioli, attesa dalla sfida in casa della Roma il 31 ottobre.

Di seguito il comunicato ufficiale sulle condizione del portiere del Milan:

“AC Milan comunica che nella giornata odierna, Mike Maignan si è sottoposto ad un esame artroscopico che ha evidenziato la lesione di un legamento del polso sinistro che è stata riparata. È stata inoltre posizionata una vite percutanea nello scafoide per una sofferenza vascolare. L’intervento, eseguito nella clinica La Madonnina, dal Dottor Loris Pegoli alla presenza del Responsabile sanitario del Milan Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Seguirà una immobilizzazione di sei settimane e successivamente si procederà con il protocollo riabilitativo. Il rientro di Maignan in campo è previsto tra 10 settimane.”

Ora si attende l’ufficialità per l’ingaggio di Antonio Mirante, l’esperto portiere si è svincolato quest’estate proprio dalla Roma. Ennesima tegola per i rossoneri, che hanno dovuto fare i conti quest’oggi anche con la positività al covid del terzino Theo Hernandez. Non il miglior autunno finora per Stefano Pioli.