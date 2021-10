Roma-Milan, altra tegola per Pioli | Può saltate il big match

Roma-Milan, altra tegola per Stefano Pioli. Il tecnico dei rossoneri rischia di perdere un altro elemento per il big match

Non è un buon momento per il Milan, che rischia di perdere un altro elemento per il big match contro la Roma. Ovvio che nemmeno Mou se la passa bene dopo il problema di Abraham che è del tutto da valutare.

Ma sicuramente Pioli, dopo Maignan e Florenzi, dovrà fare i conti anche con la positività al Covid di Theo Hernandez. Il comunicato della società rossonera è di pochi minuti fa: “AC Milan comunica che Theo Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene”. Dopo Rabiot, che salterà la gara di domenica sera allo Stadium, anche Theo rischia di rimanere fermo per diverso tempo.

Roma-Milan, Theo Hernandez positivo

Il focolaio all’interno della nazionale transalpina è partito dal calciatore della Juventus che, come scoperto dopo, aveva deciso di non vaccinarsi. Adesso spunta questo nuovo caso che rischia di far saltare a Theo diverse partite. Una grave perdita per il Milan, che è già costretto a fare la conta.

Non è da dimenticare, infine, che anche Veretout ha fatto parte del gruppo della nazionale di Deschamps che ha conquistato domenica sera a Milano la Nations League. Al momento non ci sono delle comunicazioni da parte della società giallorossa e si spera, ovviamente, che tutto possa andare per il verso giusto. Un’altra perdita per Mourinho, in vista soprattutto della gara contro la Juventus in programma tra pochi giorni, sarebbe veramente difficile da digerire.