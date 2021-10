Abbonamenti AS Roma, settore sold out | La situazione aggiornata

La situazione in tempo reale per la campagna abbonamenti AS Roma 2021-22. Un settore è andato sold out in mattinata.

Come vi avevamo già anticipato quest’anno c’è stato un vero e proprio boom di presenze allo Stadio per le partite casalinghe della Roma. Un segnale che viene confermato anche in trasferta.

Infatti per la sfida di domenica sera contro la Juventus, all’Allianz Stadium, i tifosi giallorossi hanno esaurito i quasi 800 tagliandi disponibili per il settore ospiti. Il calendario della Roma poi vede anche le sfide casalinghe contro Napoli e Milan, che potrebbero andare in sold out letteralmente anche con al vendita libera dei biglietti.

Abbonamenti AS Roma 21-22, la situazione

Questa mattina alle ore 11 è terminata la prelazione per i vecchi abbonati, mentre alle ore 12 è iniziata quella per la vendita libera degli abbonamenti. La situazione aggiornata porta al ‘tutto esaurito’ della Curva Sud centrale come abbonamenti, mentre la Curva Sud laterale è ancora disponibile in piccole quantità. Al momento il totale degli abbonati sale a quota 16.620. Insomma una grande risposta dei tifosi della Roma che non può che far felice la proprietà giallorossa, unica e prima società di Serie A a pubblicare la campagna abbonamenti.