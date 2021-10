Calciomercato Roma, colpaccio dal Napoli | Annuncio bomba dalla Spagna

Calciomercato Roma, Napoli “scippato”: l’occasione stuzzica e non poco i giallorossi, secondo quanto rimbalzato dalla Spagna.

Un Tiago Pinto letteralmente scatenato sia sul fronte entrate, che sul fronte uscite, sta provando a mettere a punto quegli affari con i quali rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho.

Tanti sono i reparti attenzionati dal general manager giallorosso: a partire dal centrocampo, con quel Denis Zakaria individuato da tempo come l’innesto giusto per dare centimetri e fisicità ad un reparto che può già contare su qualità e tecnica. Ma non finisce qui: anche in difesa potrebbe cambiare qualcosa, alla luce delle condizioni fisiche non sempre ottimali di Smalling, o della possibile uscita di Kumbulla, o in attacco, dove Borja Mayoral scalpita per ottenere maggiore minutaggio, al punto che le voci relative ad una sua cessione si fanno sempre più insistenti.

Calciomercato Roma, colpo in attacco: pazza idea Insigne

Secondo quanto trapelato dalla Spagna, e più nello specifico da fichajes.net, anche la Roma potrebbe entrare nell’ordine di idee di fare una proposta per Lorenzo Insigne, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli in scadenza nel 2022, benché nelle ultime settimane siano stati fatti passi in avanti importanti, che hanno contribuito a diradare le nubi circa il futuro del capitano dei partenopei. Tuttavia, la firma non è ancora arrivata e, stando al portale iberico, non è detto che la Roma non possa lusingare l’attaccante azzurro con un’offerta allettante.

Napoli, rinnovo Insigne: le ultime sul suo futuro

Al momento il rinnovo di Insigne sembra essere lo scenario più probabile, anche se le avances dei top club non manca. Oltre al presunto interesse della Roma, anche il Milan, l’Inter e il Manchester United starebbero valutando con estrema attenzione l’evolversi della situazione.