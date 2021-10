Calciomercato Roma, chiamata a Mourinho | “E’ perfetto per noi”

Calciomercato Roma “chiamata” a Mourinho da parte dell’ex difensore inglese. “Sarebbe perfetto per il nuovo progetto”

Una chiamata vera e propria a José Mourinho. Sì, perché le cose per un club inglese sono cambiate velocemente: il Newcastle, che ha cambiato proprietà durante la settimana, ha in questo momento una enorme disponibilità economica.

E i sogni cominciano a essere realizzabili. Sia per quanto riguarda i nuovi innesti, sia per quanto riguarda la guida tecnica. I nomi che circolano sono tanti e anche assai importanti: c’è anche Antonio Conte in questa lista che potrebbe trovare un club pronto a regalargli tutti i calciatori che il tecnico pugliese potrebbe richiedere. Ma un pensiero diverso, in questo momento, ce l’ha Danny Mills, ex calciatore inglese, che indica al Newcastle proprio lo Special One.

Calciomercato Roma, la chiamata a Mourinho

“Se hai tanti soldi, e devi costruire una squadra per vincere, io andrei con Mourinho” ha detto Mills, che ha anche rincarato la dose: “Se dai a Josè abbastanza soldi e gli permetti di fare quello che vuole, allora ti potrebbe guidare al successo prima di tutti gli altri. Non vedo nessuno migliore di lui in questa situazione”.

Non ci sono dubbi, onestamente, che lo Special One è uno dei migliori in circolazione. E non ci sono nemmeno dubbi che tutti i grandi club europei abbiano pensato a lui. Così come lo ha fatto la Roma, che è riuscita a strappare Mourinho alle altre contendenti dandogli comunque una squadra importante. Che può solamente crescere da qui alle prossime stagioni. La chiamata di Mills quindi, al momento, è solamente un songo e tale resterà. Mou a Roma sta bene, ha iniziato da poco il proprio lavoro, e non ha nessuna intenzione di lasciarlo a metà. Nemmeno davanti ai tanti milioni che potrebbero arrivare dall’Inghilterra. Il Newcastle dovrà trovarsi un altro allenatore.