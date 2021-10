Calciomercato Roma, la Juve non molla | Pinto accelera

Continua la caccia della Roma a possibili rinforzi per il calciomercato di gennaio. Le ultime novità.

José Mourinho si era addirittura affidato alle preghiere, prima dell’ultima sosta per le Nazionali. “Pregherò San Pietro perché non tornino giocatori infortunati“, aveva detto lo Special One dopo l’ultima partita di Campionato contro l’Empoli. Parole che spiegano bene come il tecnico sia preoccupato dalla mancanza di ricambi in alcuni ruoli chiave.

Era stato lo stesso Mourinho ha sottolineare la necessità della Roma di allungare il proprio roster. Inserire nuovi giocatori di livello per ampliare le rotazioni ed offrire maggiori alternative all’allenatore è un passo indispensabile per far crescere le ambizioni del club. Il tecnico è stato rassicurato dalla società in questo senso e già a gennaio si aspetta l’inserimento di almeno un paio di nuovi calciatori. La priorità assoluta rimane un centrocampista di spessore. A questo dossier Pinto sta lavorando proprio in questi giorni.

Calciomercato Roma, incontro nei prossimi giorni | Juve indietro

Non è certo un mistero che il principale obiettivo per il calciomercato invernale della Roma sia l’acquisto di quel centrocampista che José Mourinho attende dalla scorsa estate. Il tecnico vuole un calciatore esperto e forte fisicamente, capace di dare spessore alla mediana giallorossa e di alternarsi con Veretout e Cristante.

Il primo nome sulla lista di Pinto è quello di Denis Zakaria. Lo svizzero è al centro di una trattativa che ormai va avanti da tempo e il Borussia Moenchengladbach si sta via via rassegnando all’idea di doverlo vendere a prezzo di saldo. La scadenza del contratto a giugno 2022 concede infatti pochissimi margini di manovra al club tedesco. Su Zakaria, però, è da riscontrare il forte interessamento mostrato negli ultimi giorni dal Barcellona e dalla Juventus. Concorrenti importanti per la Roma, che comunque rimane fiduciosa. Pinto ha avviato i contatti da tempo e spera di poter contare su un vantaggio acquisito. Secondo calciomercato.it i giallorossi sarebbero davanti alla Juve, più attardata nella corsa al centrocampista e presto potrebbero arrivare novità: per i prossimi giorni dovrebbe infatti andare in scena un incontro tra Tiago Pinto e il manager di Zakaria. La Roma è in pole.