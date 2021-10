Juventus-Roma, saltano anche il test di oggi contro il Chieri. Per Allegri è emergenza senza fine. Difficilmente ci saranno domenica

Per Allegri non ci sono buone notizie. Anche se cercherà fino all’ultimo momento disponibile di recuperarne almeno uno. Ma oggi, per il tecnico bianconero, non ci sono buone notizie.

Sia Paulo Dybala che Alvaro Morata hanno saltato il test contro il Chiesto finito 7-0 per la Juventus. I due attaccanti bianconeri sono ancora alle prese con i rispettivi problemi muscolari che gli hanno fatto anche saltare la convocazione con le proprie nazionali. Ed essendo giovedì, senza nemmeno un allenamento insieme alla squadra fino ad oggi, sarà davvero difficile vederli in campo nella sfida di domenica sera contro la Roma di Mourinho. Che comunque, di problemi non è che ne abbia di meno, visto che Abraham è tornato malconcio dalla sfida con la sua Inghilterra.

Juventus-Roma, Dybala e Morata ancora out

La notizia comunque è importante, visto che Allegri, almeno oggi, sperava di avere la Joya a disposizione. Per Morata i tempi di recupero sembravano sin da subito più lunghi. Per l’ex Palermo invece le speranze c’erano (ci sono ancora?) di riaverlo a disposizione per la ripresa del campionato. Ma così, evidentemente, non è. Il problema è più serio del previsto.

Due pesanti assenze quasi ufficiali per la Juventus, che davanti comunque dovrebbe mandare in campo Kean (autore di una doppietta oggi) e uno tra Chiesa e Kulusevski. Potrebbe esserci, così confermato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, il recupero di Arthur, che ha messo importanti minuti nelle gambe.