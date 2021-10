Juventus-Roma, le ultime da Trigoria: Mou sorride a metà dopo l’allenamento di oggi. La sfida dell’Allianz Stadium si avvicina

Si entra in maniera prepotente negli ultimi giorni di allenamento in vista della gara contro la Juventus in programma domenica sera all’Allanz Stadium di Torino.

Allenamento pomeridiano a Trigoria per i giallorossi, che dopo una fase di riscaldamento hanno svolto un lavoro atletico che si è principalmente basato sulla reattività e sulla rapidità. Poi, nella seconda parte, c’è stato anche spazio a un lavoro tecnico con il pallone. Ma oltre la seduta, c’era particolare interesse nel capire le reali condizioni di due elementi che hanno vissuto una settimana particolare. Un mezzo sorriso per Mourinho, comunque, è arrivato.

Juventus-Roma, Mou sorride a metà

Lorenzo Pellegrini, il capitano, dopo l’attacco febbrile che lo ha tenuto lontano da Trigoria due giorni fa, è tornato totalmente a disposizione e ormai non ci sono davvero più dubbi sulla sua presenza domenica sera nel big match. Mourinho quindi potrà contare pienamente sul suo calciatore, che occuperà, come al solito, lo spazio dietro l’unica punta.

Ed è sicuramente questo il problema principale per il tecnico portoghese, che ancora non sa se potrà contare su Abraham, alle prese con il problema al tallone che lo ha costretto a chiedere il cambio in pieno recupero nella gara della nazionale inglese. Tammy farà davvero di tutto per esserci, ma qualora dovesse dare forfait, è pronto Shomurodov a prendersi una maglia da titolare in una delle partite più sentite da parte della tifoseria giallorossa. Ecco perché lo Special One sorride a metà. Ma le speranze, onestamente, sono le ultime a morire.