Abbonamenti Roma a gonfie vele | Scatta il doppio primato

Arriva l’aggiornamento sulla campagna abbonamenti della Roma per questa stagione. C’è grande entusiasmo in casa giallorossa, i numeri non mentono.

La Roma ha anticipato tutte le squadre di Serie A, decidendo di aprire la campagna abbonamenti per la gioia dei tifosi. Oggi c’è stata la prima giornata di vendita libera, più di un settore è andato sold-out. Ecco i numeri che sottolineano l’entusiasmo dei tifosi giallorossi.

La Roma ha anticipato tutta la Serie A, decidendo di aprire la campagna abbonamenti per la stagione corrente. Ottimi numeri registrati sin qui per quanto riguarda le presenze allo stadio, sia in casa che in trasferta. Non è di sicuro una notizia l’attaccamento alla maglia dei seguaci giallorossi, ma la possibilità di abbonarsi nuovamente allo stadio Olimpico rappresenta un primato nel campionato italiano.

Ennesima mossa sorprendente della proprietà Friedkin, che ha deciso di cavalcare l’entusiasmo intorno ai giallorossi guidati da Mourinho. Il diritto di prelazione è stato riservato agli abbonati dell’ultima stagione, in epoca pre-pandemica. Nella mattina di oggi c’è stata l’apertura della vendita libera, i numeri sono impressionanti e danno ragione alla mossa della proprietà statunitense.

Prima giornata di vendita libera, volano gli abbonamenti

Come vi avevamo accennato in giornata, la Curva Sud è andata sold out in breve tempo, sia il settore centrale che quello laterale. La zona più passionale ed accesa del tifo giallorossa garantirà, come al solito, un tifo incessante ai ragazzi di Josè Mourinho.

𝘝𝘰𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘴𝘵𝘳𝘪𝘯𝘨𝘦𝘳𝘴𝘪 𝘶𝘯 𝘱𝘰'…? 💛❤️ pic.twitter.com/gIncs6J7oo — AS Roma (@OfficialASRoma) October 9, 2021

Scopriamo nel dettaglio i numeri che descrivono l’entusiasmo dei supporter giallorossi. Al momento sono stati effettuati 18.600 abbonamenti stagionali, al primo giorno di vendita libera. Nella giornata di oggi i nuovi abbonamenti sono stati ben 4600, i numeri totali potranno impennarsi nei prossimi giorni. Buone notizie per gli appassionati, la società giallorossa ha adottato una politica di prezzi più bassa rispetto al periodo pre-pandemico. I numeri sono destinati a crescere, l’entusiasmo intorno alla Roma di Mourinho è contagioso.