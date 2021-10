Sorpresa De Rossi, due ex Roma all’esame da allenatore

Giornata importante per tanti ex calciatori della Roma, tra cui spicca su tutti Daniele De Rossi. Insieme ad altri colleghi ha svolto l’esame da allenatore.

Notizie importanti da Coverciano che coinvolgono tanti ex giocatori della Roma. Diversi giocatori, che hanno appeso gli scarpini al chiodo, hanno sostenuto quest’oggi l’esame finale del corso per allenatori UEFA B/A. Daniele De Rossi, ma non solo, ecco tutti gli ex calciatori coinvolti.

Giornata di esami in quel di Coverciano, dove si è tenuta la prova conclusiva del corso da allenatori UEFA B/A. Una presenza tra tutte a scaldare i cuori giallorossi, ma non l’unica. Tra i protagonisti c’era infatti Daniele De Rossi, bandiera ed ex Capitano della Roma. Insieme a lui un compagno di reparto proprio nel centrocampo giallorosso, insieme ad un altro ex calciatore della Roma.

Leggi anche: Calciomercato Roma, scambio con la Fiorentina | Bruciata la concorrenza

A condividere la giornata finale dopo il corso c’era anche David Pizarro, centrocampista cileno che è rimasto nei cuori di tantissimi tifosi giallorossi. La maglia della Roma è quella più indossata in carriera dal Pek, che ha vestito i colori giallorossi in 209 partite ufficiali, segnando anche 16 reti. Tante partite vissute fianco a fianco proprio con De Rossi, una coppia che fece innamorare tutti i tifosi romanisti.

Leggi anche: Mancini ne vuole un altro | Il giocatore della Roma può essere convocato

Esame da allenatore per De Rossi, quanti ex Roma

Tante glorie della Serie A tra i candidati, ed anche un terzo ex giallorosso, parliamo di Gianluca Curci. Il portiere vestì la casacca giallorossa in 29 occasioni, prima di iniziare un piccolo pellegrinaggio professionale che lo portò addirittura a giocare in Svezia.

Ben nutrita la classe, oltre ai già citati ex giallorossi erano presenti il campione del mondo Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Ignazio Abate e Riccardo Montolivo. Il collaboratore tecnico del Ct dell’Under 21, Daniele Gastaldello, Alessandro Matri e Giampaolo Pazzini. In caso di esito positivo dell’esame i candidati diventeranno allenatori abilitati. Avendo ottenuto la qualifica UEFA A, potranno guidare tutte le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile.