Probabili formazioni Juventus-Roma | Rivoluzione Allegri

Domenica sera la Roma tornerà in campo in trasferta contro la Juventus. Non mancano problemi di formazione per entrambe le squadre, a tre giorni dalla gara.

Una super sfida attende i giallorossi di Mourinho dopo la sosta per la pausa Nazionali. Domenica sera la Roma scenderà in campo contro la Juventus, all’Allianz Stadium. Sfida elettrizzante per il tecnico portoghese, da sempre nemico giurato dei colori bianconeri. Andiamo a scoprire le probabili formazioni in vista del big match.

Meno tre a Juventus-Roma, l’ottava giornata di Serie A regala un posticipo da mille emozioni all’Allianz Stadium di Torino. Non mancano motivazioni da ambo le parti, men che mai scintille, anticipate addirittura in una sfida tra Nazionali. Sosta che non ha permesso di dormire sonni tranquilli si due tecnici, presi da molte grane in squadra. Allegri e Mourinho devono fare i conti con diverse assenze tra i papabili titolari, in casa Roma tutte le attenzioni sono riservate su Tammy Abraham.

La punta inglese si è fermata con la maglia dell’Inghilterra, ma i primi esami hanno escluso un lungo stop. Rimane comunque in dubbio per la sfida dell’Allianz, con molta probabilità potrebbe esserci dal 1° minuto Eldor Shomurodov. Se Mou non sorride non se la passa di sicuro meglio Max Allegri, neanche quest’oggi c’è stato il recupero di Dybala, lunga la lista degli assenti in casa bianconera.

Probabili formazioni Juve-Roma, quanti dubbi

Grana Sud America sulle corsie laterali, la Juve ritroverà Danilo ed Ales Sandro soltanto sabato, stesso problema per Mou, che avrà a disposizione Vina solo nelle ultime ore. Potrebbero non esserci dal primo minuto, al pari di Rabiot, positivo al covid in nazionale e Smalling, nuova lesione per il centrale inglese.

Probabili formazioni Juventus-Roma

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Lu. Pellegrini; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean.

A disp.: Perin, Pinsoglio, Danilo, Chiellini, Kulusevski, Rugani, Ramsey, Alex Sandro, Arthur, Dybala, Kaio Jorge.

All.: Massimiliano Allegri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Reynolds, Tripi, Villar, El Shaarawy, Diawara, Abraham , Perez, Mayoral.

All.: José Mourinho