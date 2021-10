La Roma non si ferma, il doppio via libera può arrivare domani

Ennesima sorpresa in casa Roma, i Friedkin anticipano nuovamente i tempi. I giallorossi sono scatenati, dopo gli abbonamenti arriva il doppio via libera.

La Roma è pronta a tornare in campo in Serie A, tra tre giorni il big match sul campo della Juventus. La società giallorossa non smette di stupire i propri tifosi, già entusiasti dell’apertura della campagna abbonamenti. Si bruciano nuovamente le tappe in casa Friedkin, domani può arrivare il doppio via libera.

Non si fermano le sorprese in casa Roma, come i Friedkin hanno da lungo tempo abituato i tifosi giallorossi. Sulla scia del sorprendente ingaggio del tecnico Josè Mourinho continuano a succedersi le sorprese che fanno sorridere i supporter romanisti. Quest’oggi c’è stata l’apertura della vendita libera riguardo gli abbonamenti dell’Olimpico, ennesimo primato in Serie A.

Primo club in Italia ad aprire la campagna abbonamenti, premiato dall’ottima risposta dei tifosi in queste ore. I giallorossi vogliono continuare a stupire tutti ed anticipare i tempi, cavalcando l’ondata di ottimismo che circola dall’ingaggio del tecnico portoghese in poi. Ecco perchè domani potrebbe arrivare il doppio via libera, sorprendendo tutti i tifosi romanisti.

La Roma sorprende ancora, domani doppio via libera

Ben 4600 nuovi abbonamenti nella giornata di oggi, già esauriti i biglietti delle prossime trasferte della Roma. Bruciati in breve tempo i tagliandi disponibili nel settore dell’Allianz Stadium, terminati anche i 200 biglietti per la trasferta di Conference League, in terra norvegese.

Un amore che non conosce confini quello per i colori giallorossi che domani potrebbe esultare per una doppia sorpresa ufficiale. Dovrebbe esserci domani il via alla vendita dei biglietti per le gare casalinghe contro Milan e Napoli. Sarà un autunno caldissimo per la truppa di Mourinho, attesa da sfide importantissime, un vero e proprio crocevia stagionale. Di sicuro l’affetto immenso dei tifosi non mancherà, l’Olimpico si prepara ad una doppia notte di passione.