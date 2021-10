Roma-Napoli, guai per Spalletti | Si ferma in allenamento

La Roma si prepara ad affrontare una serie di sfide particolarmente importanti. Dopo la Juve toccherà al Napoli, alle prese con un infortunio dell’ultima ora.

La Roma di José Mourinho è chiamata a un vero e proprio tour de force dopo la sosta per le Nazionali. I giallorossi scenderanno in campo ogni tre giorni, tra turni infrasettimanali di campionato e impegni europei per il girone di Conference League, per una serie di sfide importantissime già a partire da domenica sera.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, si libera a zero | Affare per giugno

Il primo appuntamento è quello di Torino, contro la Juventus. Archiviata la trasferta contro i bianconeri la Roma sarà impegnata in Conference League prima di una settimana di fuoco in Serie A con le sfide contro Napoli e Milan all’Olimpico, intervallate dalla trasferta infrasettimanale di Cagliari. E proprio in vista della partita contro gli Azzurri di Luciano Spalletti arriva la notizia di un problema fisico per un giocatore partenopeo. La sua presenza contro la Roma diventa ora incerta.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ha già detto sì | Ingaggio da top player

Roma-Napoli, guai per Spalletti | Si ferma un attaccante

Spalletti deve infatti fare i conti con una serie di acciacchi in vista delle prossime partite. Ai problemi di Lobotka, che oggi ha lavorato in parte con il gruppo, Ounas, che è stato sottoposto a terapie ed ha lavorato individualmente, e Malcuit si è infatti aggiunto un ulteriore infortunio.

A doversi fermare è stato Andrea Petagna, vittima di una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra accusata al termine dell’allenamento di ieri. Un bel grattacapo per l’allenatore toscano che puntava sull’ex centravanti della Spal per concedere un po’ di riposo a Victor Osimhen. Il nigeriano, impegnato in questi giorni con la propria Nazionale, sarà invece costretto agli straordinari tra Serie A ed Europa League. Le condizioni di Petagna verranno valutate giorno dopo giorno ma il suo impiego per i prossimi impegni è fortemente a rischio. Se vederlo in campo nelle prossime due partite sembra impossibile, c’è ancora qualche tiepida speranza per un suo recupero in vista della sfida contro la Roma. Speranze che verranno alimentate o smentite soltanto nei prossimi giorni, con l’avvicinarsi del match.