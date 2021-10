Calciomercato Roma, occasione a gennaio | Ha chiesto di andare via

Calciomercato Roma, il centrocampista ha deciso di andare via a gennaio per non perdere il Mondiale. Tiago Pinto all’assalto

Non ci sono ormai dubbi che il calciatore vuole andare via a gennaio soprattutto per non perdere l’opportunità di giocare il prossimo Mondiale in Qatar.

E potrebbe essere davvero un’occasione importante per la Roma di Tiago Pinto, visto che, inoltre, il prossimo giugno si potrebbe liberare a parametro zero. E, di conseguenza, potrebbe essere minimo l’indennizzo che la società giallorossa dovrebbe versare nelle casse del Manchester United per prendere Lingard, 28 anni, che ha rifiutato il rinnovo con i Red Devils e che è stato praticamente messo in disparte dal tecnico norvegese Solskjaer. La concorrenza, comunque, è tanta: ci sarebbero sia il Barcellona che il Milan che sarebbero tentati dalla possibilità di prenderlo senza spendere nemmeno un euro per il cartellino. Ma la situazione, come detto, si potrebbe anche sbloccare tra pochi mesi. Con Pinto che è pronto all’assalto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, l’ex spara la bomba | “Deve andare da Mourinho”

Calciomercato Roma, Lingard vuole andare via a gennaio

La notizia è riportata in Inghilterra dal Mirror, che sottolinea come il centrocampista vuole partire il prima possibile per non bruciarsi l’occasione Mondiale del prossimo inverno. Solamente giocando con una certa regolarità potrebbe riuscire a mettere in difficoltà il ct della nazionale inglese Southgate. E aspettando la prossima stagione, ha paura di non avere tempo abbastanza per mettersi in mostra.

Tenendo presente che il rapporto con Mourinho è sicuramente ottimo, la Roma potrebbe avere davvero un’occasione importante a gennaio per acquisire le prestazioni di un elemento che ha ancora molto da dire. E, come detto, il fatto di un possibile accordo senza nemmeno che il Manchester United possa chiedere chissà quale cifra, spinge decisamente Tiago Pinto a prendere in considerazione il possibile innesto. A gennaio manca poco.