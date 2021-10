Calciomercato Roma, tifosi divisi | Il futuro è ancora incerto

Il lavoro svolto dal general manager Tiago Pinto in estate è stato enorme, soprattutto sul fronte delle uscite.

La Roma di José Mourinho domenica sera andrà in scena all’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri nell’ottava giornata di Serie A. I giallorossi potrebbero non avere a disposizione Tammy Abraham.

Tornando sul calciomercato, lo Special One, aveva richiesto sin da subito un nuovo portiere in rosa. Il nuovo numero 1 è arrivato ed è Rui Patricio, prelevato dal Wolverhampton per 11 milioni e mezzo di euro. Ad affiancare il portoghese in questa stagione c’è il brasiliano Daniel Fuzato. Fin qui però l’ex Wolves è sempre stato titolare sia in campionato che in UEFA Conference League.

Calciomercato Roma, tifosi Marsiglia vogliono Mandanda

Chi ha fatto le valigie dalla capitale è stato Pau Lopez, che ancora infortunato si è trasferito in Francia, al Marsiglia. Al ritorno dal suo infortunio dopo una sola panchina ha ricevuto subito la piena fiducia dell’allenatore Jorge Sampaoli. Sette partite consecutive da titolare, tra Ligue 1 e Europa League, con il 36enne Steve Mandanda mandato in panchina. Ancora una volta il tecnico argentino si è espresso così: “Steve ha avuto un anno e mezzo molto stressante, con cose difficili da accettare per un giocatore così importante per il club. Si sentiva che aveva bisogno di una pausa, perché la sua performance stava iniziando a calare. Pau è molto bravo oggi, anche Steve. La competizione è sana e sarà come i giocatori di campo. Quando troveremo il vero Mandanda, sarà un pilastro della squadra. Quindi quando saranno entrambi al meglio, starà a me prendere la decisione giusta”.

Dunque al momento confermato nettamente lo spagnolo che è di proprietà della Roma. L’affare prevede infatti un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, destinato a diventare obbligo alla ventesima presenza in campo del portiere. I tifosi però non la pensano come Sampaoli e continuano sui Social a preferire il ritorno da titolare del francese.