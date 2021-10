Calciomercato Roma, l’ex spara la bomba | “Deve andare da Mourinho”

Calciomercato Roma, l’ex giallorosso spara la bomba. “In questo momento deve solamente andare da Mourinho”. Ecco le sue parole

Ha parlato al sito colombia.as Paulo Sergio. Ex della Roma, che ha mandato un messaggio chiaro e forte a quel giocatore che è cercato dai giallorossi.

Senza mezzi termini ha spiegato il perché Luis Diaz, centrocampista del Porto e della nazionale colombiana, in questo momento dovrebbe spingere per venire in Italia. Anzi, precisamente alla Roma. Un ambiente che il brasiliano conosce bene, essendoci passato da queste parti. E che sicuramente un consiglio lo può esprimere. Luis Diaz, come si sa da un po’ di tempo, è un elemento che Tiago Pinto monitora. Che non è solamente un obiettivo dei giallorossi, ma lo è anche di molti altri club. Big europee che lo hanno messo nel mirino dopo la clamorosa Copa America disputata dal calciatore e chiusa anche con il titolo di capocannoniere.

LEGGI ANCHE: Juventus-Roma, ultim’ora da Trigoria | Le condizioni di Abraham

Calciomercato Roma, senti Paulo Sergio

Tra queste squadre c’è anche il Bayern Monaco: “Ma vedendo la concorrenza che c’è lì, allora per lui sarebbe difficile trovare un posto. Penso che oggi sarebbe la Roma di Mourinho l’occasione migliore per lui. Lì avrebbe sicuramente molte più opportunità che al Bayern”. Ha parlato così il brasiliano. Sottolineando come la società giallorossa potrebbe essere la destinazione migliore per il calciatore.

Certo, il cartellino del colombiano non è sicuramente in saldo. Il Porto, che al momento ne detiene le prestazioni, secondo quanto riportato da ABola qualche settimana fa, vorrebbe una cifra che si avvicina agli 80milioni di euro. E non è certamente questo il momento di mettere sul piatto una montagna di denari per prendere comunque un calciatore che ha sì delle qualità importanti, ma che per il momento solamente nel campionato portoghese ha giocato. Magari ad altre condizioni l’affare si potrebbe davvero fare. E se Luis Diaz spingesse realmente per una cessione, allora Pinto potrebbe sicuramente approfittarne.