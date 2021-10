Calciomercato Roma, scelta fatta | Abraham è il sogno del nuovo mister

Le novità che arrivano dalla Premier League puntano con insistenza su un interessamento nei confronti del numero 9 giallorosso Tammy Abraham.

Durante il calciomercato estivo della Roma ha gettato le basi di un percorso di crescita che si fonda sulla scelta di José Mourinho in panchina. L’allenatore portoghese sin dal suo arrivo ha dichiarato che l’obiettivo è costruire, nel giro di qualche stagione, una Roma forte e vincente.

Per farlo la proprietà di Dan e Ryan Friedkin ha investito molto, 80 milioni di euro. Una cifra pesante, in tempi di pandemia, che manda un segnale netto. La Roma vuole crescere e vuole farlo in fretta. Dal mercato quindi si punta ad ottenere calciatori forti e capaci di crescere sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. L’esempio migliore di questa tipologia di acquisti è Tammy Abraham, chiamato a raccogliere l’eredità di Edin Dzeko ed immediatamente entrato nel cuore dei tifosi romanisti.

Calciomercato Roma, Abraham primo nella lista di Lampard

José Mourinho stravede per lui e lo ha messo al centro della sua nuova Roma. Le prestazioni di Abraham hanno dato ragione fino a questo momento alla dirigenza giallorossa, che ha deciso di puntare su di lui con un investimento importante.

Tammy ha riconquistato la maglia della Nazionale e su di lui c’è grande interesse a livello internazionale. Sicuramente tra coloro che guardano con ammirazione le sue prestazioni c’è Frankie Lampard, suo allenatore ai tempi del Chelsea. Con Lampard in panchina, Abraham ha vissuto il suo miglior momento in carriera: 29 gol e 12 assist in 72 partite al Chelsea sotto la guida dell’ex numero 8 Blues. Il nome dell’ex centrocampista viene ripetutamente accostato alla panchina del Newcastle. Secondo i bookmakers inglesi, Lampard sarebbe in pole position per sostituire Steve Bruce. Il club bianconero, appena acquistato dal fondo saudita Pif, è pronto a riversare centinaia di milioni sul mercato per costruire una squadra competitiva ai più alti livelli. E se davvero Lampard venisse chiamato ad allenarlo, sarebbe quasi scontato ipotizzare un suo interessamento per Abraham. Le cose, però, non sono così semplici. Prima di tutto, la Roma non intende per nessun motivo privarsi del suo numero 9. Abraham è arrivato in estate e l’intenzione della società è di costruire con lui un lungo percorso di crescita e di successi.

Inoltre, l’accordo che ha portato a Roma l’attaccante inglese prevede una clausola in favore del Chelsea: i Blues, a partire dalla stagione 2022/23, potranno acquistare Abraham al prezzo di 80 milioni. Elemento che complica ulteriormente i piani di chi volesse cercare di strappare il giocatore alla Roma.