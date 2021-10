Calciomercato Roma, spunta Bielsa | Aumenta la concorrenza

Dall’Inghilterra arrivano voci su un possibile inserimento nella corsa di mercato per un obiettivo giallorosso.

Meno due alla ripresa del campionato di Serie A. La Roma è attesa, domenica sera, dalla difficile trasferta di Torino sul campo della Juventus. Un match in vista del quale si continua a monitorare la situazione di Tammy Abraham, in dubbio per via di una botta presa in Nazionale.

Al di là del nodo centravanti, Mourinho pare avere le idee chiare sulla formazione da mandare in campo all’Allianz Stadium. In questo primo scorcio di stagione il tecnico ha puntato con decisione su un gruppo di titolari, evidenziando la necessità di intervenire sul mercato per ampliare la rosa di alternative a sua disposizione. Il General Manager Tiago Pinto osserva la situazione con l’idea di intervenire già alla riapertura del calciomercato. Ma il piano del dirigente portoghese e della famiglia Friedkin punta a una crescita costante, da perseguire anche nelle prossime stagioni.

Calciomercato Roma, inserimento dalla Premier | Aumenta la concorrenza

Per farlo, Pinto tiene d’occhio anche le opportunità rappresentate da quei calciatori che potrebbero arrivare a parametro zero. La notizia più recente porta a una importante suggestione legata al futuro di Lorenzo Insigne. Ma questa non è l’unica pista.

il G.M. giallorosso ha puntato con decisione anche Noussair Mazraoui. Il marocchino, capace di agire sia come centrocampista che come difensore, vedrà il proprio contratto con l’Ajax scadere a giugno. Un vero affare, visto che ad appena 23 anni Mazraoui ha già maturato una importante esperienza internazionale grazie alle 113 presenze con la maglia dei Lancieri cui si sommano le 12 apparizioni in Nazionale. Pinto lo segue da tempo e vorrebbe regalarlo a Mourinho. Ma il giocatore, che ha recentemente cominciato a collaborare con Mino Ragiola, è sul taccuino di diversi club europei. Dell’interesse di Juve e Milan vi abbiamo raccontato. Ora, secondo Football Insider, per il marocchino si sarebbe manifestato anche l’interesse del Leeds. Il club di Premier ha più volte fatto osservare il giocatore e Marcelo Bielsa si sarebbe convinto della bontà dell’operazione. Un concorrente in più per la Roma, che vorrebbe portare a Trigoria il giocatore a parametro zero.