Calciomercato Roma, colpaccio a centrocampo | Mou chiama il Barcellona

Per il centrocampo della Roma spunta un nome tutto nuovo. Mourinho e Pinto hanno puntato un giocatore del Barcellona.

Alla riapertura del calciomercato invernale mancano due mesi e mezzo. Un periodo lungo nel quale però i direttori sportivi e i dirigenti dei vari club lavoreranno incessantemente per farsi trovare pronti al momento del via libera alle trattative.

E’ senz’altro anche il caso del General Manager giallorosso Tiago Pinto. Il portoghese non ha mai interrotto il proprio lavoro per consegnare a José Mourinho una Roma sempre più forte. E così dopo aver lavorato in uscita, arrivando alla cessione di Nzonzi, e sui rinnovi, con il prolungamento di Lorenzo Pellegrini, Pinto è pronto a rituffarsi nel calciomercato in entrata. L’obiettivo è portare avanti il lavoro cominciato in estate con l’inserimento di due nuovi elementi: un difensore capace di agire sia come centrale che come laterale destro e un centrocampista di spessore.

Calciomercato Roma, obiettivo in Liga | L’idea di Pinto e Mourinho

Il nome nuovo per il centrocampo della Roma porta direttamente a Barcellona. Lì un mediano di grande prospettiva pare in difficoltà con la gestione di Koeman e potrebbe decidere di cambiare aria a gennaio.

Si tratta di Riqui Puig. Il talentuoso centrocampista è ritenuto uno dei maggiori talenti in prospettiva della rosa blaugrana ma non rientra nei piani dell’allenatore olandese. Fino a questo momento, Koeman gli ha concesso appena 72 minuti in campo tra tutte le competizioni. Pochi per un ragazzo che sembrava in rampa di lancio e che ora si guarda intorno per trovare minutaggio. Mourinho lo stima e lo ritiene pronto ad entrare nelle rotazioni della Roma. Secondo El Nacional, la situazione dovrà essere monitorata fino a gennaio. A quel punto, se Koeman sarà ancora alla guida del Barça, Puig chiederà la cessione. Vista la grande stima che hanno di lui in Catalunya, però, l’operazione potrà avvenire esclusivamente in prestito secco. Il Barça non sarebbe infatti intenzionato a inserire nell’eventuale accordo alcun diritto di riscatto.