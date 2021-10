Calciomercato Roma, addio a gennaio | Futuro in Premier League

Calciomercato Roma, cessione in prestito: super scenario in Premier League. Gli ultimi aggiornamenti sui movimenti dei giallorossi.

Il mercato di gennaio della Roma sarà orientato in una duplice direzione: da un lato cercare di cogliere quelle occasioni che inevitabilmente si presenteranno, ma dall’altro provare a snellire una rosa considerata non altezza in alcuni suoi componenti da Mou.

Ovviamente lo stesso general manager Tiago Pinto è consapevole del fatto che solo a partire da alcune cessioni che si potrà avere liquidità sufficiente per puntellare alcuni ruoli; e sicuramente uno dei reparti maggiormente attenzionati dai giallorossi riguarda il centrocampo. Negli ultimi giorni è tornata prepotentemente in auge la candidatura di Zakaria, anche se una svolta in tal senso non è ancora arrivata. Tuttavia, sul fronte uscite, o possibili tali, è da segnalare un interessante aggiornamento che riguarda Gonzalo Villar. fuori dalle rotazioni di Mou, e in odore di cessione già la scorsa estate.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, tesoretto in arrivo | Conferme dalla Francia

Calciomercato Roma, addio Villar: ci pensa anche l’Everton

Secondo quanto riportato da Sportwitness.co.uk, infatti, il futuro del murciano potrebbe essere in Premier League, e più nello specifico all’Everton, che potrebbe entrare nell’ordine di idee di effettuare un blitz per l’ex Elche già a gennaio, e chiudere l’operazione sulla base del prestito. Al momento, ovviamente, si tratta di un’idea, che non è sfociata in una trattativa concreta, che non è detto che non si possa imbastire: qualche mese si vociferava di un possibile passaggio di Villar all’Atletico, ipotesi però smentita seccamente.