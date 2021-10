Dopo la pausa per le partite delle Nazionali in casa Roma si fa il punto della situazione sulle condizioni dei giocatori rientrati a Trigoria.

La sosta delle Nazionali, in casa Roma, rappresenta sempre un motivo di grande apprensione. In troppe occasioni, infatti, le partite disputate con le rispettive selezioni hanno restituito ai giallorossi giocatori acciaccati o infortunati.

L’ultimo, pesante caso riguarda Tammy Abraham. Subentrato nel secondo tempo della sfida tra Inghilterra e Uruguay, il numero 9 giallorosso è dovuto uscire dopo 17 minuti per un colpo subito. Niente di grave, per fortuna, ma la sua presenza in campo domenica sera contro la Juventus rimane in forte dubbio. Lo stesso Mourinho, dopo la vittoria contro l’Empoli, aveva sottolineato tutta la propria preoccupazione per i match dei nazionali: “Pregherò San Pietro perché nessuno si infortuni“, aveva detto.

Roma, Vina esce al 45′ in Brasile-Uruguay | I tempi del rientro a Roma

Per la Roma un’altra costante preoccupazione è legata a Matias Vina. Il terzino, impegnato con i match di qualificazione ai mondiali in Sud America con la maglia dell’Uruguay, si trova regolarmente costretto a rientrare nella Capitale a poche ore dal fischio d’inizio della partita della Roma.

La volta scorsa, in occasione della sfida al Sassuolo, Mourinho decise comunque di schierarlo dal primo minuto. Vediamo cosa succederà questa volta, visto che il calciatore è uscito al 45′ della sfida contro il Brasile. Nessun problema fisico, per fortuna: anzi, Vina è già in volo verso Roma e sarà a disposizione di Mourinho per l’allenamento di rifinitura di domani. Un rientro importante che lascia al tecnico portoghese un’opzione in più verso la Juventus. La prestazione del laterale romanista però non è stata delle migliori: in difficoltà dal punto di vista fisico, Vina ha perso la marcatura di Raphina in occasione del secondo gol del Brasile ed ha gestito in modo affrettato alcuni palloni. La partita si è conclusa con la larga vittoria dei verdeoro: 4-1.