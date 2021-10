Juventus-Roma, ultim’ora da Trigoria | Le condizioni di Abraham

Juventus-Roma, le ultime da Trigoria: ecco come sta Abraham. L’attaccante inglese non sa ancora se potrà scendere in campo

Si è allenata la Roma questa mattina a Trigoria in vista del big match di domenica sera contro la Juventus all’Allianz Stadium.

E c’era ovviamente tanta curiosità per capire quali fossero le condizioni di Tammy Abraham, l’attaccante inglese che è uscito malconcio dall’impegno con la Nazionale inglese in settimana. Ancora non si sa se Mourinho lo potrà utilizzare domenica. Ma le percentuali di una sua presenza, al momento, sono minime. Intanto c’è da dire che solamente Spinazzola e Smalling sono sicuramente indisponibili. Anche Pellegrini, così come vi abbiamo anticipato ieri, è pienamente recuperare e sarà in campo dal primo minuto. Per il resto, ecco cosa sta Tammy.

Juventus-Roma, Abraham fa solo terapia

Abraham non ha lavorato con il gruppo e ha svolto solamente delle terapie. L’attaccante inglese non è sceso in campo con i compagni ma è stato dentro il centro sportivo sotto lo sguardo attento dello staff medico e fisioterapico. Difficile quindi vederlo in campo domenica sera. La botta presa in nazionale non si sta riassorbendo. Anche se ci sono ovviamente ancora due giorni e mezzo per poterlo rimettere in piedi.

La sensazione è che nessuno vuole forzare i tempi. All’orizzonte, oltre la Juventus, ci sono anche Napoli e Milan. Oltre che la Conference League, ovviamente, che potrebbe aiutare il centravanti prelevato in estate dal Chelsea a testare le proprie condizioni fisiche. Molto si capirà non solo dalla rifinitura di domani ma anche dalla conferenza stampa di Mourinho che probabilmente svelerà la decisione sul giocatore. Ma le notizie non sono sicuramete confortanti.